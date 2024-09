Het is intussen 3,5 jaar geleden dat Leander werd neergestoken in de Felix D'hoopstraat in Tielt. De dertiger kreeg verschillende messteken en stierf aan z'n verwondingen in het ziekenhuis. De dader, een jongeman van toen nog 19, werd later opgepakt. De gamer wilde zogezegd eens weten hoe het voelt om iemand neer te stekken. In afwachting van het proces zit de jongeman al die tijd al in de cel, hij riskeert levenslang.