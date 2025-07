De zomermaanden zijn traditioneel druk in dierenasielen, maar zo druk als dit jaar is het nog nooit geweest. In Rekkem zitten momenteel 100 katten, waarvan een dertigtal bij opvanggezinnen. Ook het aantal zieke dieren ligt opvallend hoog, en dat legt extra druk op het personeel.

"Door plaatsgebrek hebben we in het asiel een volledige verhuis moeten doen om meer ruimte te maken", zegt Barbara Decorte van dierenasiel De Knuffelpootjes. "Er zitten hier momenteel 16 katten in quarantaine, zoveel hadden we er nog nooit."