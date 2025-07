Bij de opruimwerken was geen beneveling nodig omdat de bodem voldoende vochtig was. Er gebeurden ook voortdurend luchtmetingen en daaruit bleek geen vezelverspreiding.

De storting kwam aan het licht omdat zich grote witte stofwolken verspreidden in de buurt. De stad liet daarop de afvalberg van 300 kubieke meter onderzoeken en stelde vast dat er per kilo 200 milligram asbest aanwezig was. Acute gezondsheidsrisico's waren er niet. Er is proces verbaal opgesteld.