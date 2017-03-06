17°C
ARCHIEF: 39 jaar gele­den zonk de Herald, 193 men­sen lie­ten het leven

Vandaag is het precies 39 jaar geleden dat de ramp met de Herald of Free Enterprise gebeurde. De grootste scheepsramp in de Belgische geschiedenis kostte aan 193 mensen het leven. (repo archief)

“Onze drie Seakings konden samen met onder andere de collega's van de Marine vele honderden anderen redden. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en iedereen die het uiterste gaf om levens te redden,” staat op de Facebookpagina van Vliegbasis Koksijde.

Herbekijk hier onze reeks uit 2017:

Herald of Free Enterprise

Lees ook

2023-03-05 00:00:00 - Netflix maakt tv-serie van Herald-ramp

Netflix maakt tv-serie van Herald-ramp
2018-03-06 00:00:00 - Retro: de ramp met de Herald

Retro: de ramp met de Herald

Herdenking rond scheepsramp Herald

Ook in Dover worden slachtoffers Herald herdacht

"Lessen geleerd uit ramp met de Herald"

Herald: kapitein gesmokkeld naar luchthaven
