Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vandaag is het precies 39 jaar geleden dat de ramp met de Herald of Free Enterprise gebeurde. De grootste scheepsramp in de Belgische geschiedenis kostte aan 193 mensen het leven. (repo archief)
“Onze drie Seakings konden samen met onder andere de collega's van de Marine vele honderden anderen redden. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en iedereen die het uiterste gaf om levens te redden,” staat op de Facebookpagina van Vliegbasis Koksijde.
Herbekijk hier onze reeks uit 2017:
Ben Storme