De meest opvallende ontdekking is een depot met vele tientallen natuurstenen kanonskogels. Dergelijke kogels werden gebruikt tussen ongeveer 1350 en 1600, zowel in kanonnen als in katapulten of trebuchets.

De kogels zijn opvallend uniform afgewerkt, wat volgens de archeologen doet vermoeden dat ze bestemd waren voor vuurgeschut. De verschillende formaten wijzen op een divers arsenaal.