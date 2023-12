De feiten spelen zich af op 10 mei 2021 bij chocoladebedrijf Baronie in Veurne. Die bewuste namiddag moet een stagiair een compressor ontmantelen in een apart lokaal. Tijdens werken in een elektriciteitskast komt hij door elektrocutie om het leven.

Zijn lichaam wordt pas na een zoekactie aangetroffen door twee collega's.