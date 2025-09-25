Drinkwaterbedrijf Aquaduin mag starten met een innovatief project om gezuiverd afvalwater opnieuw te gebruiken voor de productie van drinkwater. Het kreeg daarvoor groen licht met een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de waterwinning in het Calmeynbos in De Panne.
Het project houdt in dat jaarlijks 100.000 m³ gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Adinkerke niet langer in het Langgeleed geloosd wordt, maar via een ondergrondse leiding naar waterproductiecentrum De Westhoek gaat. Daar wordt het water verder behandeld met ultrafiltratie en omgekeerde osmose tot uiterst zuiver water. Een deel wordt in de bodem geïnfiltreerd en later opnieuw opgepompt, vermengd met grondwater en aangevuld met mineralen. In totaal zal de installatie 250.000 m³ extra drinkwater per jaar opleveren.
"Lekker en minder kalk"
Volgens burgemeester van De Panne en voorzitter van Aquaduin Wim Janssens is dat niet alleen goed nieuws voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor de inwoners:
"Ons duinenwater is niet alleen lekker, maar binnenkort zal er ook minder kalk in het drinkwater zitten. Kranen en leidingen zullen minder vlug verstoppen. Slecht nieuws voor de loodgieters, maar heel goed nieuws voor onze inwoners."
De Vlaamse regering ondersteunt het project met een subsidie van 500.000 euro in het kader van de Blue Deal. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns benadrukt het belang: "Met dit project versterken we de waterbevoorrading in de Westhoek en zorgen we ervoor dat gezinnen in De Panne en omgeving kunnen rekenen op kwaliteitsvol drinkwater, ook in periodes van droogte. Dit is precies waar de Blue Deal voor staat: slim investeren in circulaire oplossingen die Vlaanderen beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering."
De werken starten in het najaar van 2025 en vergen een investering van in totaal 2,1 miljoen euro.