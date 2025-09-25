Volgens burgemeester van De Panne en voorzitter van Aquaduin Wim Janssens is dat niet alleen goed nieuws voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor de inwoners:

"Ons duinenwater is niet alleen lekker, maar binnenkort zal er ook minder kalk in het drinkwater zitten. Kranen en leidingen zullen minder vlug verstoppen. Slecht nieuws voor de loodgieters, maar heel goed nieuws voor onze inwoners."