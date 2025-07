Apzi-Voka vraagt daarom met aandrang om klare wijn te schenken: wie neemt op Vlaams niveau de verantwoordelijkheid op in dit dossier? Is het aan VLAIO om uitzonderlijk op te treden in havengebied, gelet op het niet-concessiegebonden karakter van de zone? Of moet het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dit project mee ondersteunen omdat het gaat over een bedrijventerrein gelegen in het havengebied?

Apzi-Voka West-Vlaanderen roept de bevoegde ministers op om duidelijkheid te scheppen en ervoor te zorgen dat de Vlaamse administraties niet langer naar elkaar kijken, maar samen met Stad Brugge en WVI werk maken van een toekomstgerichte, veilige en waardige Transportzone.