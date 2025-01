De zaakvoerders steunen wel de nabestaanden en betreuren nog steeds het dodelijk ongeval uit 2020. "Uiteraard betreuren wij zeer het dodelijk ongeval en willen we ons medeleven betuigen aan de nabestaanden van het slachtoffer. De werkomstandigheden werden weliswaar veel slechter voorgesteld dan ze in realiteit waren. Pas na het onderzoek leerden wij dat de aangestelde werkkrachten door de onderaannemer niet ingeschreven waren. Het is zeer zwaar om dragen dat dergelijke termen als mensenhandel op ons hoofd geplakt worden. Laat ons duidelijk zijn: zulke praktijken staan mijlenver van waar wij als mens en ons familiebedrijf voor staan", verklaren de zaakvoerders.

Ondertussen werken ze bij het bedrijf ook niet meer met onderaannemers. Ze zijn, naar eigen zeggen, al hun vertrouwen in onderaannemers verloren. "We werken enkel nog met werknemers die wij zelf in dienst genomen hebben. Door alles zelf op te volgen kunnen we zeker zijn dat de veiligheid en het welzijn van alle werkkrachten gegarandeerd wordt en dat iets dergelijks zich nooit meer kan herhalen."