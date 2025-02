Over de hele provincie West-Vlaanderen is 22 procent van de bushaltes toegankelijk voor personen met een motorische beperking, een derde mits assistentie. Al verschillen de aantallen per vervoerregio.

West-Vlaanderen telt vijf vervoersregio’s. In regio Oostende zijn de meest toegankelijke bushaltes. "Een derde is er toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, bijna de helft als er assistentie is", zegt Loes Vandromme. De vervoersregio Midwest heeft het minst aantal toegankelijke bushaltes (15%).