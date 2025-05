De Platse zelf wordt ingericht als evenementenzone. "Met deze maatregelen willen we in Sint-Andries zorgen voor een veilige en feestelijke viering, mocht Club opnieuw landskampioen worden", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Vanaf 14.00 uur geldt in een ruime zone rond de Platse een verbod op glazen drankverpakkingen, ook als ze ongeopend of leeg zijn. De maatregel is van kracht in onder meer de Legeweg, Grote Moerstraat, Gistelse Steenweg, Nieuwe Sint-Annadreef, Doornstraat, Oude Sint-Annadreef, Diksmuidse Heerweg en langs de N31.

Daarnaast is het verboden om vuurwerk of andere pyrotechniek te gebruiken of op zak te hebben. Ook gezichtsbedekkende kleding die identificatie bemoeilijkt, zoals bivakmutsen, is niet toegelaten.