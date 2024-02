Hoewel de Eerste Wereldoorlog al bijna drie jaar aan de gang was, verschijnen de Amerikanen pas in april 1917 op het strijdtoneel. Wat velen niet weten is dat dankzij hun komst de oorlog in z'n definitieve plooi valt.



"Het is fragmentair dat er informatie gedocumenteerd is. We proberen hier het verhaal te vertellen over de hulpverlening, maar ook over de vier Amerikaanse divisies die tijdens WOI in Vlaanderen hebben gestreden", vertelt Stephan Lodewyck, directeur van In Flanders Fields.