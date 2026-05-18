Bart De Wever en Ame­ri­kaan­se ambas­sa­deur wonen Memo­ri­al Day in Ware­gem bij

Vandaag was het Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats in Flanders Field in Waregem. Ieder jaar vindt er eind mei een gedenkdag plaats voor alle gesneuvelde Amerikaanse militairen. De plechtigheid die dit jaar ook in het teken stond van het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten werd bijgewoond door Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België.

Na een hartelijke begroeting en een korte babbel aan de ingang van Flanders Field namen eregasten Bart De Wever en Bill White hun plaats in. De ceremonie werd geopend door Waregemse schoolkinderen. Ze zongen het Belgische en Amerikaanse volkslied.

Belang van herdenking

In Flanders Field hebben 368 soldaten een laatste rustplaats en er staan nog eens 43 namen vermeld van vermisten. Premier De Wever onderstreepte het belang van hun offer.

Bart De Wever, premier: "We mogen de moed van zij die hun leven gaven voor onze verdediging nooit vanzelfsprekend vinden. Toen niet en nu ook niet."

Ambassadeur Bill White

Dan nam ambassadeur Bill White het woord. Na de warme groeten voor het Belgische volk van president Donald Trump en de First Lady ging White over tot de herdenking. De ambassadeur wees tot slot op de fijne relatie.

Bill White, VS-ambassadeur: "Onze landen zijn voor eens en altijd samen. De militaire samenwerking is mooi om te zien. Luister niet naar de media. Wij hebben een fantastische relatie en dat gaat verder."

250ste verjaardag

De herdenking vindt jaarlijks plaats op Flanders Field. Maar dit jaar is het een bijzondere Memorial Day voor de Amerikanen.

Joseph Schram, American Legion Belgium: "Het is de 250ste verjaardag sinds de onafhankelijkheidsverklaring. Het is ook de 25ste verjaardag van het 9/11 incident. Dit is een belangrijk jaar om alle gesneuvelden te herdenken."

Warmte

Door het warme weer waren er vandaag een tiental slachtoffers. Het ging vooral om kinderen en een aantal ouderen. Ze werden verzorgd door de Rode Kruisafdeling Waregem-Anzegem. De politie bracht ook nog extra flesjes water.

Bernard Vanneuville

Louis Maes

