Het optreden rondt een druk programma rond 800 jaar Begijnhof af. De tuin van het Begijnhof is nog een laatste keer open voor het publiek en gaat na dit weekend weer op slot. Brugge kijkt terug op een meer dan geslaagd parcours van vier maanden. Artistiek coôrdinator Alan Quireyns is dan ook tevreden. "Alle betalende activiteiten waren direct uitverkocht. Wat we wel geleerd hebben deze zomer is dat mensen nood hebben aan een plek van verstilling. En daar hebben we rond geprogrammeerd. En dat is iets wat aanslaat."