Dit weekend is een einde gekomen aan de vieringen en activiteiten rond 800 Jaar Begijnhof Brugge. En de stad kijkt terug op een geslaagd programma van 4 maanden met kunstprojecten en muziek. De afsluiter van de festiviteiten was het mystieke Amenra.
Het was bijna een rituele beleving: de repetitieve klanken van de raailier. Voor Amenra is het iets buiten hun comfortzone. "Het is iets helemaal anders, maar toch heb ik het gevoel dat ik hetzelfde verhaal vertel op een of andere manier, maar meer ingetogen en op mijn eentje. Dat is droommuziek", vertelt frontman Colin van Eeckhout. "Ergens past dit genre hier wel."
Geslaagd project
Het optreden rondt een druk programma rond 800 jaar Begijnhof af. De tuin van het Begijnhof is nog een laatste keer open voor het publiek en gaat na dit weekend weer op slot. Brugge kijkt terug op een meer dan geslaagd parcours van vier maanden. Artistiek coôrdinator Alan Quireyns is dan ook tevreden. "Alle betalende activiteiten waren direct uitverkocht. Wat we wel geleerd hebben deze zomer is dat mensen nood hebben aan een plek van verstilling. En daar hebben we rond geprogrammeerd. En dat is iets wat aanslaat."