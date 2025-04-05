18°C
Ama­zo­nia uit Bel­le­wae­r­de Park bekroond tot bes­te Euro­pe­se attrac­tie van 2025

Amazonia1

Bellewaerde Park heeft een prestigieuze erkenning in de wacht gesleept tijdens de Park World Excellence Awards 2025 in Barcelona. De waterattractie Amazonia werd er uitgeroepen tot beste attractie van Europa.

Jaarlijks worden de Park World Excellence Awards toegekend aan de beste realisaties in de Europese pretparkensector. “Dat Amazonia werd bekroond tot beste Europese attractie van 2025, is dan ook een enorme eer”, aldus Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde. “Amazonia is het resultaat van gepassioneerd werk van ons volledige team en de investering in vernieuwende familiebelevingen. We zijn verheugd dat het enthousiasme van onze bezoekers nu ook internationaal werd erkend.”

Voor de bouw van Amazonia werd 14,5 miljoen euro geïnvesteerd. De attractie kende het eerste jaar wel heel wat kinderziektes.

Wachrij bellewaerde
Nieuws

Veel bezoekers bij heropening Bellewaerde én Amazonia
Ben Storme

Ben Storme
Bellewaerde Park

