Er zijn precies geteld 120 baby’s minder geboren in onze provincie. Dat blijkt uit de cijfers van Kind en Gezin. Sinds 2011 kent het geboortecijfer vooral een dalende trend, met de toename in 2021 (+4,6%) als grote uitzondering. Door de daling in 2023 ligt het geboortecijfer nu op het laagste peil in 20 jaar.

Een sluitende verklaring is er niet. Er zijn niet minder jonge vrouwen, wel is het zo dat nu zowel Belgische als niet-Belgische vrouwen in ons land minder kinderen krijgen.