Het leek een beslissende dag te gaan worden voor het voortbestaan van de ALSTOM-vestiging in Brugge. Een megabestelling van de NMBS was al eens toegewezen aan de Spaanse treinbouwer CAF. Met mogelijk rampzalige gevolgen voor de tewerkstelling in Brugge. Het order is goed voor tien tot twaalf jaar werkzekerheid. De Raad van State floot de NMBS terug maar alles leek er op te wijzen dat de directie van de NMBS vandaag opnieuw voor de Spaanse treinbouwer ging kiezen. Dat is dus toch niet zo gebeurd. Nog niet...