De vier vrienden namen om tien uur vanmorgen plaats aan de toog van café De Gouden Leeuw. Hun doel: 55 uur lang blijven zitten en zo het bestaande Belgisch record verbreken. Eten, drinken en korte sanitaire pauzes zijn toegestaan, slapen niet.

De recordpoging is geen toeval. Ze willen er de cafébazin mee verrassen, die onlangs 50 jaar werd.

