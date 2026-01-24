Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In café De Gouden Leeuw in Meulebeke zijn vier vrienden gestart aan een opvallende uitdaging. Door 55 uur onafgebroken aan de toog te blijven zitten, hopen ze het Belgisch record te breken. De recordpoging is een eerbetoon aan de cafébazin, die onlangs haar vijftigste verjaardag vierde.
De vier vrienden namen om tien uur vanmorgen plaats aan de toog van café De Gouden Leeuw. Hun doel: 55 uur lang blijven zitten en zo het bestaande Belgisch record verbreken. Eten, drinken en korte sanitaire pauzes zijn toegestaan, slapen niet.
De recordpoging is geen toeval. Ze willen er de cafébazin mee verrassen, die onlangs 50 jaar werd.
“Dit café is voor ons een tweede thuis, Met deze stunt willen we haar bedanken voor alles wat ze hier al voor ons gedaan heeft.
Ook de cafébazin zelf reageert verrast en ontroerd. “Ik had dit totaal niet zien aankomen,” zegt ze. “Dat ze dit voor mij doen, vind ik echt fantastisch.”
Als alles volgens plan verloopt, eindigt de recordpoging over iets meer dan twee dagen. Dan zal blijken of Meulebeke er een Belgisch record bij heeft.