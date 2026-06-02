Al 60 jaar in z’n groenten- en fruitkraam: Kortrijk zet marktkramer Walter (75) in de bloemetjes
Walter Decorte uit Tielt staat al 60 jaar met zijn groenten- en fruitkraam op de markt van Kortrijk. Hij begon als 15-jarige marktkramer en is vandaag 75. Voor die uitzonderlijke carrière werden Walter en zijn vrouw Anuscka vanochtend door de stad Kortrijk in de bloemetjes gezet.
Al zes decennia lang is Walter Decorte een vertrouwd gezicht op de markt van Kortrijk. Elke marktdag staat hij nog altijd om 1 uur 's nachts op om zijn kraam klaar te maken. Naast Kortrijk staat hij ook op de markten van Deinze en Gent.
"Ik doe dat graag, anders moet je het niet doen", zegt Walter. "Je bent altijd bij andere mensen. Je ziet je vertrouwde klanten terug. En dat verheugt me."
In de voorbije zestig jaar zag hij het marktkramersvak sterk veranderen. Zo verkoopt hij vandaag vooral volgroeide groenten en kruiden, terwijl vroeger veel meer plantgoed over de toonbank ging. "De jonge mensen kun je moeilijk overtuigen. Het is te veel rompslomp. Ze hebben veel hobby's en werken minder in de tuin", vertelt hij.
"Fier op ons kraam"
Ook Walters vrouw Anuscka staat al tientallen jaren mee op de markt en is bijzonder trots op haar man. "Mijn man is een echte marktkramer. En ik ben ook een echte marktkramer. We zijn fier om samen marktkramer te zijn", zegt ze. "En we zijn fier op ons kraam. Hij is een harde werker en heeft van alles verstand. We hebben thuis ook nog een boerderij."
"We zijn fier op ons kraam. Hij is een harde werker en heeft van alles verstand."
Voor hun uitzonderlijke jubileum kregen Walter en Anuscka bloemen van de stad Kortrijk. Maar aan stoppen denken ze voorlopig niet. "Zolang de kruik te water gaat en ze niet breekt, doen we voort", lacht Walter.
Ook Anuscka ziet het einde nog niet meteen naderen. "Mijn favoriete kledingstuk is mijn schort. Ik heb er een stuk of dertig, waarvan tien nieuwe. Als al mijn schorten versleten zijn, dan stoppen we."