Al zes decennia lang is Walter Decorte een vertrouwd gezicht op de markt van Kortrijk. Elke marktdag staat hij nog altijd om 1 uur 's nachts op om zijn kraam klaar te maken. Naast Kortrijk staat hij ook op de markten van Deinze en Gent.

"Ik doe dat graag, anders moet je het niet doen", zegt Walter. "Je bent altijd bij andere mensen. Je ziet je vertrouwde klanten terug. En dat verheugt me."