Izegem

Al 1.000 affi­ches uit archief van druk­ke­rij Strob­be in Ize­gem gedigitaliseerd

Affichevoorbeeld

De Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest heeft al 1.000 affiches uit het bedrijfsarchief van de voormalige Izegemse drukkerij Strobbe gedigitaliseerd. De collectie geeft een unieke inkijk in het sociale, sportieve en culturele leven in Izegem en de regio.

"Door de digitalisering van de affiches is een belangrijke stap gezet om de unieke collectie veilig te bewaren en digitaal toegankelijk te maken voor onderzoekers"

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA)

Het digitaliseren van het archief van de vroegere drukkerij Strobbe in Izegem is goed op weg. Intussen zijn al 1.000 affiches uit de collectie digitaal verwerkt. Dat meldt gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA), die het nieuws kreeg van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest.

Het bedrijfsarchief van de drukkerij werd in 2020 aan de stad Izegem geschonken, op initiatief van Himpe. Volgens hem is de digitalisering een belangrijke stap om het erfgoed te bewaren.

“Door de digitalisering van de affiches is een belangrijke stap gezet om de unieke collectie veilig te bewaren en digitaal toegankelijk te maken voor onderzoekers”, zegt Himpe. “Het archief bevat een zeer grote collectie affiches die het verhaal vertellen van het sociaal-economische, sportieve en culturele leven van Izegem en de regio.”

Nog niet alles is gedigitaliseerd

Toch is het werk nog niet afgerond. Volgens de archiefdienst moeten er nog honderden affiches verwerkt worden. “Veel affiches moeten nog geordend worden voordat ze gedigitaliseerd kunnen worden”, aldus Himpe.

De beschrijvingen van de affiches zullen uiteindelijk opgenomen worden in de online databank Probat. Daarnaast komt een selectie ook terecht in de beeldbank Midwest, zodat het publiek de affiches van thuis uit kan bekijken.

Redactie
Erfgoed

