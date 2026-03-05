Het digitaliseren van het archief van de vroegere drukkerij Strobbe in Izegem is goed op weg. Intussen zijn al 1.000 affiches uit de collectie digitaal verwerkt. Dat meldt gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA), die het nieuws kreeg van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest.

Het bedrijfsarchief van de drukkerij werd in 2020 aan de stad Izegem geschonken, op initiatief van Himpe. Volgens hem is de digitalisering een belangrijke stap om het erfgoed te bewaren.

“Door de digitalisering van de affiches is een belangrijke stap gezet om de unieke collectie veilig te bewaren en digitaal toegankelijk te maken voor onderzoekers”, zegt Himpe. “Het archief bevat een zeer grote collectie affiches die het verhaal vertellen van het sociaal-economische, sportieve en culturele leven van Izegem en de regio.”