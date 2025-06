Concreet gaat het om 4,72 euro per kamer, per nacht. Verhuurders mogen die kost doorrekenen aan hun klanten. Ook komt er een verplichte registratie voor wie via platforms zoals Airbnb verhuurt. Wie dat niet doet, riskeert een sanctie. Tot eind dit jaar levert de stad bovendien geen nieuwe vergunningen meer uit.

Voor permanente verhuurders komt er een jaarlijkse belasting van 825 euro. Wie maximum 120 dagen per jaar verhuurt, betaalt 275 euro.