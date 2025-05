De Belgian Coast Walk heeft sinds de eerste editie in 2019 alleen maar aan populariteit gewonnen. Met ruim 11.000 deelnemers wordt dan ook opnieuw een record neergezet. Het is op korte tijd uitgegroeid tot het op een na grootste wandelevenement van het land, na de Dodentocht.

Zo'n 2.000 fanatieke wandelaars begonnen zaterdagochtend tussen 4.30 uur en 5 uur aan een tocht van 80 kilometer in De Panne. In de buurt van Nieuwpoort sloten de deelnemers van de 60 kilometer aan, in Oostende start het parcours van 42 kilometer en vervolgens de 25 kilometer in De Haan. De deelnemers aan de 10 kilometer starten en finishen in Knokke-Heist.

"We hebben met zijn allen het plezier van wandelen ontdekt tijdens corona", zegt Greg Broekmans van organisator Golazo. "Het is ook de meest toegankelijke manier om te sporten. Dat verklaart voor een deel het succes van ons event. Er is ook voor elk wat wils: er is een lus van 10 kilometer en wie van een uitdaging houdt, kiest voor de langere afstanden van 60 of 80 kilometer." Het parcours liep door bossen, over dijken, langs havens, door de duinen en over het strand. Door een kleine duinbrand in Bredene werd het parcours lichtjes aangepast.