Rond 11.00 uur ontstond een brand bij Galloo in de Wervikstraat in Menen. Stapels afvalproducten vatten vuur, waardoor drie Fluviaposten (Menen, Kortrijk & Wervik) ter plaatse kwamen om te blussen. Die kregen het vuur snel onder controle, maar het afblussen van het afval kan nog enkele uren in beslag nemen. De gebouwen van het afvalverwerkend bedrijf zijn gespaard gebleven van de brand.