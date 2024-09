Wanneer eindigde de Eerste Wereldoorlog echt? Hoeveel nieuwe landen verschenen er toen op de kaart? Hoe zag het dagelijks leven van de Europeanen eruit in de naoorlogse jaren? Zijn de gebeurtenissen van honderd jaar geleden vergelijkbaar met de huidige situatie in de wereld? Het zijn vragen waar de nieuwe openluchtexpo van het In Flanders Museum een antwoord op wil geven.

De constructie valt meteen op: "Mensen, jong en oud, stoppen hier om te kijken en te ontdekken waar dit over gaat," klinkt het bij het In Flanders Fields Museum.

De constructie staat er nog tot 15 oktober.