Volgens de procureur kampt Kortrijk al langer met vechtpartijen tussen Afghaanse jongeren. De feiten van 12 juni vorig jaar waren een nieuw dieptepunt. Toen gingen drie jongeren een minderjarige te lijf met een mes. "Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe ze eerst enkele helmen naar het slachtoffer gooien", klonk het dinsdag bij de procureur in de Kortrijkse rechtbank. "Die verplaatst zich op een step. Daarna haalt een van de beklaagden een mes boven en stak het slachtoffer in de hals."

De wonde was 9 centimeter diep en vlak bij de slagader. Volgens de procureur is er geen twijfel mogelijk en gaat het om poging tot moord. Ze riskeren elk een celstraf van vijf jaar. Opmerkelijk: een van de beklaagden werd enkele maanden eerder zelf neergestoken door de broer van het slachtoffer. De zaak wordt later nog behandeld door de rechtbank.

