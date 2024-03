Maar amper twee maanden na de brand opent de winkel opnieuw, in een pand vlakbij waar vroeger een tegelwinkel was. Een nieuwe start dus, net op tijd voor de lenteverkoop. Van veerkracht gesproken. Samir Bendima: “We hebben eigenlijk het pand drie weken geleden gevonden. En we hebben dit op drie weken opgebouwd. En nu gaan we vier weken open zijn, doen we verkoop. En dan gaan we weer twee weken dicht om verder te verbouwen. We gaan nog zien of we hier definitief blijven. We gaan kijken of we voldoende ruimte hebben, omdat we nog een stukje bij willen bouwen. En als we dat kunnen doen, dan gaan we waarschijnlijk blijven.”