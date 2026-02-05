ACV voert actie in aanloop naar nationale manifestatie: “Hogere maaltijdcheques? Dat is het?”
In aanloop naar de nationale manifestatie van 12 maart in Brussel voert ACV Openbare Diensten actie voor meer koopkracht en sterke openbare diensten. In Torhout spraken ze met burgemeester Kristof Audenaert. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de VVSG.
ACV Openbare Diensten vraagt in aanloop naar de nationale betoging van 12 maart aandacht voor de situatie van werknemers in de openbare sector. Volgens de vakbond worden zij extra hard getroffen door de besparingsmaatregelen van de federale regering-De Wever.
“Alle werknemers worden geraakt, maar wie in de openbare sector werkt nog extra hard,” klinkt het bij ACV Openbare Diensten. “Openbare diensten worden zwaar geviseerd, waardoor essentiële dienstverlening voor alle burgers in het gedrang komt.”
De vakbond wijst daarbij ook op de koopkracht van personeelsleden bij lokale en regionale besturen. Volgens ACV zijn hun loonbarema’s sinds 1994 niet meer verhoogd. “Dat is een triest unicum. Dertig jaar lang zijn de barema’s ongewijzigd gebleven.”
In een vorig sectoraal akkoord engageerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zich om vanaf 2025 koopkrachtmaatregelen te voorzien. Maar na een jaar onderhandelen ligt er volgens ACV geen voorstel tot loonsverhoging op tafel.
“Enkel een verhoging van de maaltijdcheques met één euro in 2026 en één euro in 2030. Daarmee moeten we het dan vijf jaar doen?”
Om de druk op te voeren, brengt ACV Openbare Diensten deze week een bezoek aan leden van het dagelijks bestuur van de VVSG. In Torhout ging dat onder meer om burgemeester Kristof Audenaert.
De vakbond roept haar leden intussen op om deel te nemen aan de nationale manifestatie op 12 maart in Brussel.