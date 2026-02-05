“Alle werknemers worden geraakt, maar wie in de openbare sector werkt nog extra hard,” klinkt het bij ACV Openbare Diensten. “Openbare diensten worden zwaar geviseerd, waardoor essentiële dienstverlening voor alle burgers in het gedrang komt.”

De vakbond wijst daarbij ook op de koopkracht van personeelsleden bij lokale en regionale besturen. Volgens ACV zijn hun loonbarema’s sinds 1994 niet meer verhoogd. “Dat is een triest unicum. Dertig jaar lang zijn de barema’s ongewijzigd gebleven.”

