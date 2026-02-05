10°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

ACV voert actie in aan­loop naar nati­o­na­le mani­fes­ta­tie: Hoge­re maal­tijd­che­ques? Dat is het?”

Actie ACV01

In aanloop naar de nationale manifestatie van 12 maart in Brussel voert ACV Openbare Diensten actie voor meer koopkracht en sterke openbare diensten. In Torhout spraken ze met burgemeester Kristof Audenaert. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de VVSG.

ACV Openbare Diensten vraagt in aanloop naar de nationale betoging van 12 maart aandacht voor de situatie van werknemers in de openbare sector. Volgens de vakbond worden zij extra hard getroffen door de besparingsmaatregelen van de federale regering-De Wever.

Actie ACV03

“Alle werknemers worden geraakt, maar wie in de openbare sector werkt nog extra hard,” klinkt het bij ACV Openbare Diensten. “Openbare diensten worden zwaar geviseerd, waardoor essentiële dienstverlening voor alle burgers in het gedrang komt.”

De vakbond wijst daarbij ook op de koopkracht van personeelsleden bij lokale en regionale besturen. Volgens ACV zijn hun loonbarema’s sinds 1994 niet meer verhoogd. “Dat is een triest unicum. Dertig jaar lang zijn de barema’s ongewijzigd gebleven.”

Actie ACV02

In een vorig sectoraal akkoord engageerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zich om vanaf 2025 koopkrachtmaatregelen te voorzien. Maar na een jaar onderhandelen ligt er volgens ACV geen voorstel tot loonsverhoging op tafel. 

“Enkel een verhoging van de maaltijdcheques met één euro in 2026 en één euro in 2030. Daarmee moeten we het dan vijf jaar doen?”

Actievoerders ACV

Om de druk op te voeren, brengt ACV Openbare Diensten deze week een bezoek aan leden van het dagelijks bestuur van de VVSG. In Torhout ging dat onder meer om burgemeester Kristof Audenaert.

De vakbond roept haar leden intussen op om deel te nemen aan de nationale manifestatie op 12 maart in Brussel.

De redactie

Meest gelezen

Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Ongeval Lauwe
Nieuws

Drie Franse jongeren crashen aan 100 km/uur in Lauwe tegen tunnel
File E403 thv Torhout
Nieuws

Eindelijk groen licht voor bredere E403: "Spitsstrook heeft de voorkeur"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden