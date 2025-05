Marijke Pinoy is theatermaakster, regisseur, actrice en docente aan het KASK in Gent. In 2005 debuteerde ze als theaterregisseur. Pinoy is ook moeder van vijf kinderen. Haar laatste werk, 'Foreverandevergem', ging in 2024 in première en is een familieproject waarin vier generaties reflecteren over hun gedeelde verleden. Haar zonen verzorgen de muziek. Volgens de jury is het stuk "een prachtige illustratie van haar talent om generaties, genres en disciplines samen te brengen".

Pinoy was naast op de planken ook op het scherm te zien. Ze speelde onder meer mee in 'Ben X', 'Problemski Hotel', 'Belgica' en 'In Vlaamse Velden'.