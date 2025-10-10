15°C
Zeebrugge

Acties lood­sen: nog 116 wach­ten­de schepen

Hoewel de acties van de loodsen sinds woensdagochtend zijn opgeschort, blijft de achterstand ook donderdagavond nog groot. Er liggen nog 116 schepen te wachten, zegt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

In de haven van Antwerpen liggen 25 schepen te wachten om uit te varen, terwijl er op de Noordzee 80 schepen wachten tot ze de Antwerpse haven binnen kunnen. In Zeebrugge wacht er één om uit te varen, in Gent 3. Op de Noordzee wachten er 7 om richting Gent te varen.

10 dagen respijt

Het agentschap wijst erop dat de beloodsing van de schepen ondanks het voorlopige einde van de acties nog met vertraging gebeurt. Dat komt omdat sommige gesyndiceerde loodsen maximale rust opnemen.

Loodsen schorten acties voorlopig op om te bemiddelen

Sinds zondag 5 oktober voerden de drie beroepsverenigingen (AvK, BvL en OVL) als loodsenfront stiptheidsacties uit. "Na tien dagen actie krijgt de Vlaamse overheid tien dagen respijt - tot 24 oktober - om aan te tonen dat zij bereid is om, door middel van een sociaal bemiddelaar en concrete vooruitgang, het akkoord van 2 juni te honoreren om ten laatste tegen eind november tot een definitief akkoord te komen", zegt de Beroepsvereniging van Loodsen.

