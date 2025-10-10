In de haven van Antwerpen liggen 25 schepen te wachten om uit te varen, terwijl er op de Noordzee 80 schepen wachten tot ze de Antwerpse haven binnen kunnen. In Zeebrugge wacht er één om uit te varen, in Gent 3. Op de Noordzee wachten er 7 om richting Gent te varen.

10 dagen respijt

Het agentschap wijst erop dat de beloodsing van de schepen ondanks het voorlopige einde van de acties nog met vertraging gebeurt. Dat komt omdat sommige gesyndiceerde loodsen maximale rust opnemen.

