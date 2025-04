De actiedag is vooral voelbaar bij het openbaar vervoer. Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn rijdt een derde van de bussen niet, bij de kusttram is dat nog iets meer, daar rijdt 45% niet. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een alternatieve treindienst uitgewerkt. Zes op de tien IC-treinen rijden, net als de helft van de L- en S-treinen. Piekuurtreinen - extra treinen tijdens de ochtend- en de avondspits - rijden meestal niet.

Bij andere openbare diensten zijn geen grote acties gepland. Ook in het onderwijs wordt dinsdag niet gestaakt.