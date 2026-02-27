17°C
De Haan

Acht ver­ou­der­de soci­a­le wonin­gen in De Haan maken plaats voor nieuwbouwproject

Foto persbericht en linkedin

Schepen (De Haan) Mathieu Delbarge, Zetus-voorzitter Philip Konings en algemeen directeur Zetus Wim Moyaert

In De Haan zijn ze deze week gestart met de sloop van acht verouderde sociale woningen langs de Iepen- en de Beukenlaan. Dit is de start van een tweede belangrijke vernieuwingsoperatie in de wijk met twaalf nieuwe woongelegenheden. In dezelfde omgeving realiseerde woonmaatschappij Zetus eerder al het inbreidingsproject in de Lindenlaan.

De eerste fase van het project bestaat uit de sloop van de acht verouderde éénslaapkamerwoningen langs de Iepen- en de Beukenlaan in De Haan. De sloopwerken zullen naar verwachting tot eind mei 2026 duren. Na de sloopfase wordt in juni al gestart met de realisatie van het nieuwbouwproject met ruimere gezinswoningen, dat inspeelt op de hedendaagse woonbehoeften in De Haan. 

Op de site worden in totaal twaalf nieuwe woongelegenheden gerealiseerd, waarvan vier eengezinswoningen en acht appartementen in vier gestapelde woningen. De totale kostprijs voor dit project wordt geraamd op ongeveer 1.8 miljoen euro.

