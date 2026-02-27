De eerste fase van het project bestaat uit de sloop van de acht verouderde éénslaapkamerwoningen langs de Iepen- en de Beukenlaan in De Haan. De sloopwerken zullen naar verwachting tot eind mei 2026 duren. Na de sloopfase wordt in juni al gestart met de realisatie van het nieuwbouwproject met ruimere gezinswoningen, dat inspeelt op de hedendaagse woonbehoeften in De Haan.

Op de site worden in totaal twaalf nieuwe woongelegenheden gerealiseerd, waarvan vier eengezinswoningen en acht appartementen in vier gestapelde woningen. De totale kostprijs voor dit project wordt geraamd op ongeveer 1.8 miljoen euro.

