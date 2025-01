De bal ging aan het rollen nadat een oudere vrouw uit Kortrijk op 5 juli 2022 aangifte had gedaan bij de politie voor oplichting via internet. Ze werd opgebeld door een onbekend Nederlands telefoonnummer.



De persoon stelde zich voor als bankmedewerker en vertelde dat haar bankkaart misbruikt was. Hij zou iemand langs sturen om haar bankkaart mee te nemen. Later merkte de vrouw dat er geld van haar rekeningen was gehaald en aankopen werden gedaan in Mediamarkt.



Tijdens het onderzoek kwamen vier Nederlanders, drie Belgen en een Angolees uit Limburg of Nederland in beeld als verdachten. Telkens overtuigden ze oudere mensen, met soms een fysieke of psychische kwetsbaarheid, dat er een probleem was met hun bankkaart. Via die list verkregen ze hun bankkaart met bijbehorende pincode. Vervolgens haalden ze grote sommen geld af of deden ze online aankopen.