Menen

Achil­le Mar­go overleden

Achille Margo is overleden. In 2018 en 2019 haalde Achille nog het nationale nieuws. Op zijn 84ste werd hij toen Belgisch en Europees werelduurrecordhouder. De voormalige slager is nu overleden op 90-jarige leeftijd.


Margo reed 31,186 kilometer, goed voor 124 rondjes op de wielerpiste van Roubaix. Daarmee haalde hij een Belgisch én Europees werelduurrecord. 

In zijn dorp was hij sowieso al een opgemerkte figuur. Dertig jaar lang hield hij een slagerij open, maar ook na zijn pensioen was hij overal aanwezig. Lid van Neos, lid van Okra, lid van Landelijke Gilde: thuiszitten was niet aan hem besteed. Ook bij White Star Lauwe was hij steevast op de tribune te vinden. Sinds 1950 supporterde hij voor de lokale voetbalhelden.

Robbe Temmerman

