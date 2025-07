In 2024 stelde de Natuurinspectie 329 overtredingen vast. Twee jaar geleden waren dat er 306 en drie jaar geleden 276. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen werden mensen betrapt. Er werden ook 2.460 vergunningen gecontroleerd. Volgens de cijfers was 86 procent van de hengelaars in orde.

De meest voorkomende overtredingen waren het gebruik van verboden materiaal of methoden, het vissen buiten de openingstijden, het vissen zonder (geldige) vergunning en het gebruik van niet toegelaten aasvisjes.