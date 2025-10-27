Omdat de aanvragen voor nieuwe pluimveestallen blijven binnenkomen, heeft de gemeente een beleidsnota opgesteld. Die moet ervoor zorgen dat kippenbedrijven beter worden ingepast in het landschap en de leefomgeving.

“We vragen aan landbouwers met plannen om eerst langs te komen bij de gemeente”, legt De Meyer uit. “Zo kunnen we samen bekijken hoe hun project het best gerealiseerd wordt, en op welke locaties dat kan. We willen vermijden dat leegstaande hoeves ongebruikt blijven en dat er daarnaast nieuwe kippenstallen verrijzen.”