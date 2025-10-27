Aantal kippenstallen in Heuvelland verdrievoudigd: gemeente wil duidelijke regels
Steeds meer landbouwers schakelen over op kippenkweek in plaats van varkens of runderen. Vooral in onze provincie neemt het aantal pluimveebedrijven sterk toe. In Heuvelland is het aantal kippen in tien jaar tijd verdrievoudigd, en dat zorgt voor groeiende bezorgdheid bij omwonenden.
In 2013 telde Heuvelland zo’n 250.000 kippen, tien jaar later 500.000, en intussen al 750.000. Burgemeester Wieland De Meyer begrijpt de ongerustheid bij bewoners. “De grootste bezorgdheid is geurhinder”, zegt hij. “Maar ook rond mobiliteit, fijn stof en gezondheid zijn er opmerkingen te maken.”
Omdat de aanvragen voor nieuwe pluimveestallen blijven binnenkomen, heeft de gemeente een beleidsnota opgesteld. Die moet ervoor zorgen dat kippenbedrijven beter worden ingepast in het landschap en de leefomgeving.
“We vragen aan landbouwers met plannen om eerst langs te komen bij de gemeente”, legt De Meyer uit. “Zo kunnen we samen bekijken hoe hun project het best gerealiseerd wordt, en op welke locaties dat kan. We willen vermijden dat leegstaande hoeves ongebruikt blijven en dat er daarnaast nieuwe kippenstallen verrijzen.”
De provincie West-Vlaanderen beslist uiteindelijk over de omgevingsvergunningen. Dit jaar alleen al kregen 30 bedrijven groen licht, samen goed voor 1,8 miljoen kippen. Vlaanderen ondersteunt de sector met subsidies voor emissiearme stallen, die minder stikstof uitstoten.
Maar volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe swingen de bedragen de pan uit. “Vorig jaar gaven we 23 miljoen euro aan subsidies”, zegt hij. “Dit jaar gaan we richting 115 miljoen euro. Dan moet je je toch afvragen of het niet allemaal wat veel wordt.”
Heuvelland pleit er bovendien voor dat Vlaanderen en de provincie onderzoeken hoe luchtwassers in kippenstallen de uitstoot en geurhinder kunnen verminderen, en of die techniek ook gesubsidieerd kan worden.