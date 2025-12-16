In Regio Noord slapen 339 gedetineerden op de grond, verspreid over 10 inrichtingen. Antwerpen telt met 59 grondslapers het hoogste aantal, gevolgd door Hasselt (48), Dendermonde (47), Ieper (47) en Gent (41). Ook Brugge (34), Oudenaarde (22), Turnhout (22), Leuven-Hulp (11) en Mechelen (8) blijven getroffen.

Hardnekkig probleem

Hoewel het aantal grondslapers licht afneemt, blijft de structurele overbevolking een hardnekkig probleem voor het gevangeniswezen. Dat record lag op 15 december nog op 672 grondslapers. In vergelijking met die stand is het aantal intussen gedaald naar 614, een afname met 58 personen of zowat 9 procent, maar nog altijd blijft het cijfer structureel uitzonderlijk hoog.