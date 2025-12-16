Aantal grondslapers daalt licht, maar overbevolking in gevangenissen blijft acuut
In de Belgische gevangenissen zitten vandaag 13.397 personen, terwijl er officieel plaats is voor 10.795 gedetineerden. Dat komt neer op een overbevolking van 24 procent. Het totale aantal grondslapers bedraagt 614. Dat cijfer is licht gedaald, maar blijft bijzonder hoog.
In Regio Noord slapen 339 gedetineerden op de grond, verspreid over 10 inrichtingen. Antwerpen telt met 59 grondslapers het hoogste aantal, gevolgd door Hasselt (48), Dendermonde (47), Ieper (47) en Gent (41). Ook Brugge (34), Oudenaarde (22), Turnhout (22), Leuven-Hulp (11) en Mechelen (8) blijven getroffen.
Hardnekkig probleem
Hoewel het aantal grondslapers licht afneemt, blijft de structurele overbevolking een hardnekkig probleem voor het gevangeniswezen. Dat record lag op 15 december nog op 672 grondslapers. In vergelijking met die stand is het aantal intussen gedaald naar 614, een afname met 58 personen of zowat 9 procent, maar nog altijd blijft het cijfer structureel uitzonderlijk hoog.