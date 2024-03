Tussen 2015 en 2017 liet Staden in onder meer de Statiestraat, Ieperstraat en Vredestraat gescheiden rioleringsstelsels aanleggen. Uit bodemstalen genomen onder toezicht van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM bleek in 2018 dat de grond onder afvalcode 999 viel, de zwaarste categorie. Zo'n grond mag niet gebruikt worden als bouwstof of bodem en moet naar een erkende verwerker. Ook in Koekelare zijn bij grondwerken stalen met vervuilde grond ontdekt.