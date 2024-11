Binnen de Prinses Elisabeth-zone worden later nog twee andere windparken worden aanbesteed, elk met een capaciteit van 1.400 MW. In totaal moet de capaciteit van de windparken in het Belgische deel van de Noordzee in 2030 5,8 gigawatt (GW) bedragen, genoeg om de energiebehoefte van alle Belgische huishoudens te dekken, aldus Van der Straeten.

Het windpark waarvoor de aanbesteding nu begint te lopen, moet eind 2028 in gebruik worden genomen.