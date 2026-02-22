De nummers 'Ti nie wo wi' en 'In de Chalet' staan op LP6. Ondanks dat het een recent album is, kende iedereen de teksten.

Flip Kowlier: "Dat je het grootste deel van de set nieuwe nummers kunt spelen en dat het in de smaak valt bij de mensen is echt tof. Het zou niet zo tof zijn als we 20 oude nummers moesten spelen. Niet dat er iets mis mee is, maar het voelt fijn dat we nog steeds iets betekenen, ook na 20 jaar."

