A La Bel­gi­que’: t Hof Van Com­mer­ce blijft verrassen

Met de nieuwe EP ‘A La Belgique’ scoort ’t Hof Van Commerce opnieuw. Flip Kowlier en Serge Buyse brengen vier nummers die geïnspireerd zijn op liedjes van anderen, zoals Jo Lemaire en Will Tura. Het zijn geen covers, maar een bewerking tot West-Vlaamse Hiphop.

Kowlier verlaat Ertebrekers om zich meer te kunnen focussen op ’t Hof van Commerce en op zijn solocarrière. Na bijna 30 jaar loopt de band nog steeds als een trein, wat gisteren opnieuw bleek tijdens een uitverkocht optreden in Avelgem.

Nieuwe nummers, oude hits

De nummers 'Ti nie wo wi' en 'In de Chalet' staan op LP6. Ondanks dat het een recent album is, kende iedereen de teksten.

Flip Kowlier: "Dat je het grootste deel van de set nieuwe nummers kunt spelen en dat het in de smaak valt bij de mensen is echt tof. Het zou niet zo tof zijn als we 20 oude nummers moesten spelen. Niet dat er iets mis mee is, maar het voelt fijn dat we nog steeds iets betekenen, ook na 20 jaar."

Vier verrassende tracks

’t Hof Van Commerce verrast opnieuw met vier nieuwe nummers op de EP ‘A La Belgique’. Ze geven een eigenzinnige draai aan nummers van onder andere Jo Lemaire, Pierre Rapsat en Linda van Will Tura.

Serge Buyse: "Ik zou elke dag nieuw materiaal uitbrengen, maar ik besef dat het succes van Flip solo ook heel goed is geweest voor ’t Hof Van Commerce. Soms moeten we even weg en de mensen laten wachten. Na 2026 gaan we waarschijnlijk een jaar of twee pauzeren."

25 jaar Kowlier

25 jaar geleden bracht Flip Kowlier zijn eerste soloalbum uit met onder andere 'Mijn moaten'. Die mijlpaal wordt eenmalig gevierd met een optreden op Festival Dranouter.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
