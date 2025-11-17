Vlaams minister voor Sociale Economie Hilde Crevits (cd&v) benadrukt dat individueel maatwerk geen onderscheid maakt tussen werknemers en zelfstandigen: “Iedereen met een arbeidsbeperking moet de kans krijgen om actief te blijven in het arbeidsleven, of dat nu als werknemer of als zelfstandige is. Met individueel maatwerk zorgen we ervoor dat ook zelfstandigen de nodige ondersteuning krijgen om hun talenten te blijven inzetten.”