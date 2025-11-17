97 West-Vlaamse zelfstandigen met arbeidsbeperking ontvangen ondersteuningspremie via individueel maatwerk
© Archief
Sinds de invoering van het Individueel Maatwerk op 1 juli 2023 kunnen niet alleen werkgevers, maar ook zelfstandigen met een erkende arbeidsbeperking financiële ondersteuning aanvragen via een ondersteuningspremie. Deze premie helpt hen om bijkomende kosten, noodzakelijke aanpassingen aan de werkomgeving of rendementsverlies te compenseren. Uit recente cijfers blijkt dat 97 West-Vlaamse zelfstandigen sinds de start van de maatregel tot eind augustus 2025 al gebruikmaakten van deze ondersteuningspremie. De meeste dossiers zijn van zelfstandigen in de bouwsector.
Met 97 dossiers behoort West-Vlaanderen tot de middenmoot. In Antwerpen werden al 131 opgestart, in Limburg slechts 55. “Bij individueel maatwerk voor werknemers zien we ook nogal wat regionale verschillen. Een sluitende verklaring is er niet. Het zou kunnen dat de cijfers zich na een aantal jaar wel stabiliseren”, geeft Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) mee.
“Iedereen met een arbeidsbeperking moet de kans krijgen om actief te blijven in het arbeidsleven, of dat nu als werknemer of als zelfstandige is.”
Gelijke kansen
Vlaams minister voor Sociale Economie Hilde Crevits (cd&v) benadrukt dat individueel maatwerk geen onderscheid maakt tussen werknemers en zelfstandigen: “Iedereen met een arbeidsbeperking moet de kans krijgen om actief te blijven in het arbeidsleven, of dat nu als werknemer of als zelfstandige is. Met individueel maatwerk zorgen we ervoor dat ook zelfstandigen de nodige ondersteuning krijgen om hun talenten te blijven inzetten.”