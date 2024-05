Concreet gaat het om de winkels in Kortrijk, Sint-Niklaas, Wijnegem, Brussel (Anspachlaan en Basilix), Doornik, La Louvière, Waver en Luik (Belle-Ile). Het personeel kreeg volgens de vakbond te horen dat ze niet meer naar de werkvloer moeten komen tot het faillissement wordt uitgesproken. Dat zou normaal op 27 mei gebeuren.

De sluiting komt niet onverwachts want bij de groep Cassis & Paprika was begin dit jaar al een procedure van gerechtelijke reorganisatie opgestart wegens aanhoudende financiële problemen. Volgens de vakbond is het reorganisatieplan voor de winkels van de merken Paprika en Cassis-Paprika goedgekeurd door de rechtbank, waardoor die hun activiteit wel kunnen voortzetten onder één merknaam. Daarbij zou de structuur worden vereenvoudigd en de kosten verminderd. De bedoeling is om zich in de toekomst nog meer te richten op vrouwenmode in grote maten (vanaf maat 40 tot 58).