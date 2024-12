Het ongeval gebeurde iets na 9.30 uur in de Jules de Troozlaan. Volgens de politie kwam een 80-jarige man tussen de wielen van de tram terecht, maar werd niet overreden. Het slachtoffer zat even vast, maar kon bevrijd worden door de hulpdiensten. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De man werd intussen wel in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de bestuurster van de tram werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zij verkeert in shock en krijgt de nodige bijstand.

De tramstellen werden na het ongeval meteen geëvacueerd en de reizigers werden overgebracht naar het station van Blankenberge. De Lijn heeft ook even pendelbussen ingelegd, maar intussen kon het tramverkeer hervat worden.