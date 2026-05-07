73.000 bezoe­kers vie­ren dit week­end de ope­ning van nieu­we kunst­hal BRUSK

In Brugge bezochten zo'n 73.000 personen afgelopen weekend de eerste tentoonstellingen in BRUSK, de nieuwe kunsthal van Musea Brugge. Ze genoten van gratis optredens, workshops, theater, live performances en muziek in en rond het gloednieuwe gebouw. 

Na een jarenlange voorbereiding kon stad Brugge afgelopen weekend eindelijk uitpakken met een nieuwe culturele trekpleister: BRUSK. De kunsthal werd feestelijk geopend met BRUSK FEST. Het driedaagse festival lokte een breed en divers publiek naar het Brugse Museumkwartier. In totaal telden slimme camera’s 73.001 feestvierders in BRUSK FEST, waarvan 22.069 BRUSK en 13.103 de openingstentoonstellingen in BRUSK bezochten.

Nieuwe doelgroepen

Tijdens BRUSK FEST konden feestvierders de nieuwe architecturale kunsthal ontdekken, een bezoek brengen aan de eerste tentoonstellingen ‘Refik Anadol. Latent City’ en ‘Breedbeeld’, en genieten van een verrassende versmelting van de bruisende historische stad met hedendaagse urban culture. Hiervoor sloeg Musea Brugge de handen in elkaar met verschillende lokale cultuurpartners zoals Cactus Muziekcentrum en Brugge Plus.

"Mer een skatepark, een 360°-podium met dj’s en concerten en allerlei gratis workshops, performances, kunstinterventies en andere feestelijkheden in het hart van het Brugse Museumkwartier zette BRUSK FEST sterk in op nieuwe doelgroepen, met extra aandacht voor jongeren, kinderen en mensen die minder gemakkelijk de weg naar cultuurbeleving vinden", vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Toekomst

BRUSK is open van dinsdag tot en met zondag. De tentoonstelling ‘Breedbeeld’, een cultuurhistorische tentoonstelling over de verbinding van middeleeuws Brugge met de wereld, loopt nog tot en met 6 september. De hedendaagse AI-tentoonstelling ‘Refik Anadol. Latent City’ van de Turks-Amerikaanse pionier in de digitale kunst Refik Anadol is te zien tot 8 november. 

De komende maanden staan er bovendien allerlei publieksactiviteiten gepland, zoals instaprondleidingen en familiedagen. Op 29 mei reist kunstenaar Refik Anadol van Los Angeles naar Brugge voor een inspirerend gesprek over zijn tentoonstelling en werk, tijdens ‘BRUSK Kunstenaar te gast’.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

