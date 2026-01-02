3°C
700 kin­de­ren krij­gen gra­tis gezon­de snacks op school

Schoolsnacks

In Oostende krijgen 700 kinderen uit drie lagere scholen nog tot het einde van het schooljaar elke lesdag gratis gezonde snacks in de klas. Het gaat om het proefproject 'Smaakt naar Meer', dat 70.000 euro kost.

Eén van de scholen is in de vrije basisschool Westdiep. Vandaag zijn er mandarijnen. Het doel is dat de kinderen een waaier aan gezonde snacks leren kennen. Nele Decoene, Dienst Onderwijs en Maatschappij Oostende: “Het is niet enkel fruit. Er zijn ook groenten en andere gezonde snacks, zoals maïswafels en noten. We geloven dat, hoe vroeger je eraan begint, hoe groter de kans ook dat je later gezond eet.”

Betaalbaar 

Het gaat om een proefproject van zes maanden. Kristof Gesquiere, Schepen sociale omkadering en onderwijs: “We gaan het analyseren en kijken of we het kunnen uitrollen in andere scholen, of moeten aanpassen. Het moet ook betaalbaar blijven voor de stad.”

Oostende betaalt 30.000 euro, de Vlaamse overheid 40.000. Op school is iedereen overtuigd van de waarde van het project. Of het echt naar meer smaakt en of meer kinderen straks gratis gezonde snacks krijgen in Oostende, wordt eind dit schooljaar beslist.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger

