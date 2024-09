Hoogbegaafde leerlingen raken sneller moe omdat ze te weinig uitdaging vinden in het schoolaanbod. Om hen blijvend te prikkelen maakt Vlaanderen één miljoen euro vrij. Dat geld gaat naar een expertisecentrum en 20 ankerscholen met zo’n werking.

"De 20 ankerscholen voeden een netwerk van in totaal 500 scholen, waardoor er tot 16.000 cognitief sterke leerlingen rechtstreeks geholpen worden. Daarna worden de goede praktijken verspreid naar alle scholen. “We willen ook voor hoogbegaafde jongeren onderwijskwaliteit op maat”, zegt ontslagnemend minister van onderwijs Ben Weyts.

“Vroeger waren hoogbegaafden een vergeten groep. In de voorbije regeerperiode hebben we eindelijk een structureel beleid ontwikkeld voor hen, inclusief voor het eerst een eigen budget. Het is belangrijk dat de volgende Vlaamse Regering dit werk verderzet, want ook deze leerlingen verdienen bijzondere aandacht”.