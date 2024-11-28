De feiten speelden zich af op vrijdagavond 24 september 2021 in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp bij Brugge. Tijdens een feestje voor zijn 19de verjaardag kreeg J. D. het in de garage van zijn eigen woning aan de stok met een 15-jarige Bruggeling. Milan Meert bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. In de loop van de nacht konden de speurders een tiental mogelijke aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel J. D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield op verdenking van moord.

Het onderzoek wees uit dat een conflict over drugs aan de basis van de feiten lag. Enkele dagen voordien hadden J.D. en twee kompanen een jongeman van 100 gram cannabis beroofd, drugs die hij op afbetaling gekocht had van Milan Meert. Naar aanleiding van die ripdeal was die laatste met een stroomstootwapen naar de woning van J.D getrokken. Volgens meerdere aanwezigen stond Meert ook effectief met de taser te zwaaien.

Eind januari 2022 werden twee kameraden van D. alsnog aangehouden voor mededaderschap aan moord. Zijn toenmalige overbuur A. B. (25) zou het moordwapen, een bajonet, geleverd en weer meegenomen hebben. A. B. (23) uit Wingene zou tijdens de steekpartij dan weer op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben. Begin mei 2022 werden beide verdachten door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. J. D. zit als enige wel nog steeds in voorhechtenis.