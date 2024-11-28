69 getuigen op proces met negen beschuldigden over fatale steekpartij in Oostkamp
Op het assisenproces over een fatale steekpartij in Oostkamp zullen eind april 69 getuigen verhoord worden. J. D. (23), A. B. (23) en A. B. (25) moeten zich verantwoorden voor de moord op de 15-jarige Milan Meert. Zes andere beschuldigden staan terecht voor schuldig verzuim of verboden wapendracht.
De feiten speelden zich af op vrijdagavond 24 september 2021 in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp bij Brugge. Tijdens een feestje voor zijn 19de verjaardag kreeg J. D. het in de garage van zijn eigen woning aan de stok met een 15-jarige Bruggeling. Milan Meert bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. In de loop van de nacht konden de speurders een tiental mogelijke aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel J. D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield op verdenking van moord.
Het onderzoek wees uit dat een conflict over drugs aan de basis van de feiten lag. Enkele dagen voordien hadden J.D. en twee kompanen een jongeman van 100 gram cannabis beroofd, drugs die hij op afbetaling gekocht had van Milan Meert. Naar aanleiding van die ripdeal was die laatste met een stroomstootwapen naar de woning van J.D getrokken. Volgens meerdere aanwezigen stond Meert ook effectief met de taser te zwaaien.
Eind januari 2022 werden twee kameraden van D. alsnog aangehouden voor mededaderschap aan moord. Zijn toenmalige overbuur A. B. (25) zou het moordwapen, een bajonet, geleverd en weer meegenomen hebben. A. B. (23) uit Wingene zou tijdens de steekpartij dan weer op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben. Begin mei 2022 werden beide verdachten door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. J. D. zit als enige wel nog steeds in voorhechtenis.
Ook zes anderen naar asissen
Het parket vroeg aan de Brugse raadkamer en aan de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) met succes om ook zes andere aanwezigen van het feestje naar het hof van assisen te verwijzen. Samuël B. (24) uit Oostkamp, Tristan G. (23) uit Aalter, Liam D. (23) uit Ichtegem en Bruggelingen Brian D. (23) en Thorsten B. (25) moeten zich enkel voor schuldig verzuim verantwoorden, waardoor ze twee jaar cel riskeren. Axel S. (27) uit Beernem hangt voor verboden wapendracht van een gekromd mes dan weer vijf jaar cel en/of tot 200.000 euro boete boven het hoofd.
Tijdens het assisenproces zal J. D. bijgestaan worden door meester Kris Vincke. De belangen van A. B. en A. B. worden respectievelijk door meester Virginie Cottyn en door meester Maxime Van Winkel en meester Jelle Dejaegher verdedigd. Voor de andere beschuldigden treden in totaal nog negen advocaten op. Meester Jo Muylle, meester Yen Buytaert, meester Annelien Welvaert en meester Johan Bogaert staan de nabestaanden van Milan Meert bij. Roeland Vasseur van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich..
Discussie over getuigenlijst
Op de inleidende zitting werd op 23 februari stilgestaan bij de getuigenlijsten van de verschillende partijen, die in totaal ongeveer 85 getuigen voorstelden. Het openbaar ministerie plaatste onmiddellijk vraagtekens bij de lijst van de verdediging van D. De procureur-generaal vreesde een karaktermoord op het slachtoffer.
Meester Vincke reageerde dat het OM zelf verantwoordelijk is voor het atypische proces met negen beschuldigden, waarvan er zes eigenlijk voor de correctionele rechtbank hadden kunnen verschijnen. "Met drie beschuldigden zou ik al die opmerkingen over mijn getuigenlijst niet gekregen hebben", klonk het. Uiteindelijk werden zijn getuigen over de moraliteit van het slachtoffer afgewezen.
Openbaar aanklager Roeland Vasseur had eerder al uitgelegd dat hij in zijn lijst bewust een onderscheid maakt tussen de moordbeschuldigden en de zes anderen. "Ik twijfel over de meerwaarde van sommige moraliteitsgetuigen, die er correctioneel ook niet zouden zijn."
Van meerdere beschuldigden werd in dat kader ook geen psychiatrisch verslag opgesteld. Op vraag van zijn advocaten Maarten Vandermeersch en A. P. besliste voorzitter Bart Meganck om voor Thorsten B. alsnog een gerechtspsychiater en een klinisch psycholoog aan te stellen. B. was trouwens als enige beschuldigde niet zelf aanwezig op de preliminaire zitting.
Wanneer start het proces?
Het proces gaat op maandagnamiddag 20 april verder met de samenstelling van de volksjury. Op donderdagochtend 23 april zal de procureur-generaal zijn akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zullen alle beschuldigden verhoord worden door voorzitter Bart Meganck. Vandaag/donderdag oordeelde de voorzitter ondertussen ook dat er in totaal 69 getuigen opgeroepen zullen worden. De getuigenverhoren staan gepland van vrijdag 24 april tot en met woensdagochtend 29 april. De uitspraak wordt dus begin mei verwacht. Voor moord riskeren J. D. (23), A. B. (23) en A. B. (25) levenslange opsluiting.