6°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

63-jari­ge vrouw over­le­den na inci­dent in woning in Oostende

Koppel oostende

De 63-jarige vrouw die op 10 januari in kritieke toestand werd aangetroffen in haar woning in Oostende, is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De omstandigheden van het incident blijven voorlopig onduidelijk.

De hulpdiensten kwamen op 10 januari rond 16 uur ter plaatse in de Lindenlaan. Een 75-jarige man en zijn partner werden levensgevaarlijk gewond aangetroffen en overgebracht naar het ziekenhuis. 

De vrouw overleed vorige week aan haar verwondingen. Een autopsie werd uitgevoerd, maar de doodsoorzaak is nog niet bekend. De vrouw is ooit veroordeeld voor moord, en later ook geïnterneerd.

Koppel oostende
Nieuws

Twee mensen in levensgevaar aangetroffen in woning in Oostende

De partner ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij werd verhoord, maar niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “In het belang van het onderzoek kan momenteel geen bijkomende informatie worden gegeven,” aldus het parket.

Belga

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden