De 63-jarige vrouw die op 10 januari in kritieke toestand werd aangetroffen in haar woning in Oostende, is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De omstandigheden van het incident blijven voorlopig onduidelijk.
De hulpdiensten kwamen op 10 januari rond 16 uur ter plaatse in de Lindenlaan. Een 75-jarige man en zijn partner werden levensgevaarlijk gewond aangetroffen en overgebracht naar het ziekenhuis.
De vrouw overleed vorige week aan haar verwondingen. Een autopsie werd uitgevoerd, maar de doodsoorzaak is nog niet bekend. De vrouw is ooit veroordeeld voor moord, en later ook geïnterneerd.
De partner ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij werd verhoord, maar niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “In het belang van het onderzoek kan momenteel geen bijkomende informatie worden gegeven,” aldus het parket.