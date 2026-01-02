Aanmelden
Oostende

Twee men­sen in levens­ge­vaar aan­ge­trof­fen in woning in Oostende

In een woning in Oostende zijn zaterdagnamiddag twee mensen in kritieke toestand aangetroffen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De precieze omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk.

De hulpdiensten trokken rond 16 uur naar een woning in de Lindenlaan in Oostende. Een 75-jarige man en een 63-jarige vrouw bleken in levensgevaar te verkeren. De slachtoffers werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld in de woning. Het parket is dan ook een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. In dat kader werd ook een wetsdokter aangesteld. Volgens parketwoordvoerster Griet De Prest worden alle mogelijke pistes nog onderzocht.

