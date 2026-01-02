De hulpdiensten trokken rond 16 uur naar een woning in de Lindenlaan in Oostende. Een 75-jarige man en een 63-jarige vrouw bleken in levensgevaar te verkeren. De slachtoffers werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld in de woning. Het parket is dan ook een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. In dat kader werd ook een wetsdokter aangesteld. Volgens parketwoordvoerster Griet De Prest worden alle mogelijke pistes nog onderzocht.