Barbara Pas en Sam Weyts verwoordden de frustratie van de actievoerders. "Bedreiging en broodroof zijn ongehoord in een democratie." Vanop het podium werden de linkse krachten scherp veroordeeld.

"Links bewijst met geweld, intimidatie en bedreigingen dat zij de extremisten en anti-democraten zijn," is maar één van de zaken die gezegd werden. "Groen en rood hebben samen 3 zetels en vinden het gerechtvaardigd om een nieuw beleid voor Izegem te counteren," aldus Sam Weyts.

Vlaams Belang dient ook een klacht in tegen wat er gebeurd is. "Hopelijk wordt de klacht even ernstig genomen door gerecht als de volmachtenzaak", klinkt het.