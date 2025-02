Het gaat niet goed in de bouw en de resultaten van Cras vallen tegen. Daarom zijn er 20 medewerkers ontslagen. De ontslagen vallen zowel in de winkels, als in de de logistiek, de productie en de centrale diensten. Het familiebedrijf is al meer dan 140 jaar actief in de houtsector. Er werkten vorig jaar nog 400 mensen.